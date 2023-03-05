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الامارات | الملا والمرزوقي يستعرضان في معرض القوارب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل البطل العالمي الإماراتي راشد علي صالح الملا عزفه المنفرد في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2023، محلقاً بدراجته المائية في صدارة الترتيب العام لفئة الاستعراضات الحرة، وبالعلامة الكاملة من خمس جولات، بعدما أضاف 25 نقطة جديدة أول من أمس.

وكان عشاق الدراجات المائية على موعد ساخن ومثير، ضمن روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023، أقيم على هامش معرض دبي العالمي للقوارب في واجهة دبي هاربور التي تستضيف الحدث، وأمام أنظار وأعين زوار المعرض الذين التفوا في موقع الحدث لمتابعة الفعاليات البحرية الجميلة والمشوقة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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