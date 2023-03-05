الامارات | «سالوت ذا سولجر» بطلاً لـ «تحدي آل مكتوم» في أمسية «سوبر ساترداي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الجواد «سالوت ذا سولجر» لقب الجولة الختامية في بطولة «تحدي آل مكتوم» في أمسية «سوبر ساترداي» للخيول، في المحطة الختامية لكرنفال كأس دبي العالمي للخيول للموسم الجاري، والذي أقيم على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا. وشهد الحدث مشاركة 129 من نخبة الخيول المحلية والدولية، في تسعة أشواط برعاية «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز وصلت إلى 2.3 مليون دولار. وتعد أمسية أمس، بمثابة بروفة ختامية وسباقات تحضيرية للحدث العالمي الأكبر المرتقب في 25 الجاري، كأس دبي العالمي، والذي تصل جوائزه الإجمالية إلى 30.5 مليون دولار، ويعتبر أحد أغلى سباقات الخيول في العالم.

وضمت المرحلة الختامية لكرنفال كأس دبي العالمي، ثلاثة سباقات من الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، وواحداً من الفئة الثانية، وثلاثة من الفئة الثالثة، وشوطاً من فئة «ليستد»، وآخر ضمن الفئة المشروطة.

وشهدت الأمسية تألق أسماء لامعة، خصوصاً في منافسات الخيول العربية الأصيلة، في الجولة الثالثة من «تحدي آل مكتوم» (غروب 1) التحضيري لسباق دبي كحيلة كلاسيك «غروب1»، وسباق رأس الخور لمسافة 1400 متر على العشب في نسخته الثانية، وسباق «جبل حتا» على مسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، وهو سباق تحضيري لسباق الفئة الأولى «دبي تيرف».

وكرر «سالوت ذا سولجر» الإنجاز الذي حققه في العام 2021، بعدما فاز بلقب بالشوط السادس والرئيس الذي يمثل الجولة الثالثة من بطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، والبالغ مجموع جوائزه 450 ألف دولار، ويعد بمثابة بروفة ختامية من حيث المسافة والمضمار لشوط «كأس دبي العالمي» في أمسية الكأس البالغة جوائزه 12 مليون دولار.

وقاد الفارس أودري دي فريز الجواد «سالوت ذا سولجر» بإشراف فوزي ناس، والمملوك إلى فيكتورياس لتحقيق المركز الأول ببراعة، بعدما حقق زمناً بلغ 2:04:52 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني الجواد «بندوق» المملوك إلى محمد خليل أحمد بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف بوبات سيمار، بينما حل في المركز الثالث الجواد «فيرست كونستيتيشن» المملوك إلى «أر أر أر» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي ما يتعلق بالشوط الأول المتمثل في «تحدي آل مكتوم»، البالغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار فشهد قيادة الفارس باتريك دوبس للجواد «جاكرتا دي مونلاو» المملوك إلى ياس ريسينغ، بإشراف المدرب جان كلود للفوز بالمركز الأول بزمن قدره 2:15:24 دقيقة.

في المقابل برهن جواد غودولفين «غلوبال ستورم» بإشراف شارلي آبلبي على أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة أقوى خيول الشوط الثاني «دبي سيتي أوف غولد» لمسافة 2140 متراً عشبياً المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» بجوائز بلغت 250 ألف دولار بعدما قاده الفارس ويليام بويك إلى المركز الأول بزمن قدره 2:27:47 دقيقة.

بينما قاد الفارس جيمس دويل الجواد «ديسكفري آيلاند» المملوك إلى محمد خليل أحمد، بإشراف بوبات سيمار للفوز بالشوط الثالث «برج نهار» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1600 متراً بجوائز تبلغ 250 ألف دولار بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:36:98 دقيقة.

وتفوق الجواد «الدسم» المملوك إلى الشيخ عبدالله المالك الصباح، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بوهي على العديد من المرشحين وفاز بلقب الشوط الرابع لبطولة ند الشبا للسرعة «جروب 3» لمسافة 1200 متراً بجوائز بلغت 250 ألف دولار بعدما سجل زمناً قدره 1:09:08 دقيقة، بينما أكد الجواد «غو سولجر غو» بشعار «فيكتوريس للسباقات» وإشراف فوزي ناس، أحقيته بوضعه في صدارة المرشحين وفاز بتحدي «البستكية» في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي، بمجموع جوائز 170 ألف دولار مسجلاً زمناً بلغ 1:58:91 دقيقة.

من جانبه، فاز الجواد «ساوند ماني» المملوك إلى «أر أر أر» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيماربلقب بطولة «مهب الشمال» لخيول الفئة الثالثة، في الشوط التاسع لمسافة 1200 متر رملي، البالغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار مسجلاً زمناً قدره 1:11:05 دقيقة.

• «ديسكفري آيلاند» يحرز لقب «برج نهار»، و«الدسم» يحسم سباق «ند الشبا للسرعة» و«غو سولجر غو» بطلاً لـ«البستكية»، و«ساوند ماني» يفوز بسباق «مهب الشمال».

• جواد غودولفين «غلوبال ستورم» بطلاً لـ«دبي سيتي أوف غولد»، و«جاكرتا دي مونلاو» يفوز بلقب الشوط الأول.

«الفريق» بطلاً لـ «جبل حتا»

من جهته فاز الجواد «الفريق» المملوك إلى شادويل بقيادة الفارس دان أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري بلقب سباق «جبل حتا» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي ويبلغ مجموع جوائزه 350 ألف دولار، إذ حصل على المركز الأول بزمن بلغ 1:48:19 دقيقة.

«السهيل» يهدي غودولفين لقب «رأس الخور»



منح الجواد «السهيل» غودولفين لقب النسخة الثانية من بطولة «رأس الخور» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر عشبي بمجموع جوائز 300 ألف دولار، بقيادة الفارس ويليام بويك، وبإشراف شارلي آبلبي بحصوله على المركز الأول بزمن قدره 1:21:46 دقيقة.

وقدم «السهيل» واحدة من أقوى عروضه في الموسم الجاري، وحقق اللقب باقتدار رغم المنافسة القوية من باقي الجياد الأخرى.