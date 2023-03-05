الامارات | المزروعي يظفر بكأس محمد بن راشد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب «كأس محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 143 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، وأندية الفروسية في الدولة.

وفازت إسطبلات «إم أر إم» بلقب السباق، بعدما حصل الفارس سيف أحمد المزروعي على المركز الأول على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك»، إذ جاء في المركز الثامن بالمرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ22 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الـ13 في المرحلة الثالثة، وجاء في المركز الـ20 بالمرحلة الرابعة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الخامسة.

وحلّ في المركز الثاني الفارس راشد محمد المهيري، على صهوة الجواد «إيمان دي لوربيك»، المملوك لإسطبلات «إف 3»، وحصل على المركز الثالث الفارس إبراهيم عيسى الشامسي، على صهوة الجواد «إينهوا ليغور»، المملوك لإسطبلات «إم 7».

أما بالنسبة إلى تفاصيل السباق، فقد تصدّرت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «دالداران»، المملوك لإسطبلات «إم 7»، مسجلة زمناً قدره 1:28:19 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس الشدي، على صهوة الجواد «إل نيز مو فرج»، المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:28:23 ساعة، وحلّ في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري، على صهوة الجواد «فيك دي روكرس»، المملوك لإسطبل «إسناد» مسجلاً زمناً قدره 1:28:28 ساعة.

وتقدم الفارس محمد أحمد المري إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 1:24:11 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله العامري، متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «لونغرن»، المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:28:37 ساعة، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى، الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس، إلى المركز الثالث بزمن قدره 1:24:42 ساعة.

واستعادت الفارسة يولاليا غونزاليس الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً، بزمن قدره 1:28:05 ساعة، وتراجع متصدر المرحلة الثانية الفارسة محمد أحمد المري إلى الوصافة بزمن قدره 1:28:43 ساعة، وتقدم الفارس منصور خميس الشدي من المركز الرابع إلى الثالث بزمن قدره 1:28:48 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً، بعدما قفز الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز السادس إلى الأول على صهوة الجواد «قيصر»، المملوك لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:19:14 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف بالجافلة، متقدماً من المركز السابع على صهوة الجواد «لمار»، المملوك لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 1:19:02 ساعة، بينما تراجع الفارس محمد أحمد المري من المركز الثاني إلى الثالث، بزمن قدره 1:21:42 ساعة.

• 160 كيلومتراً مسافة سباق «كأس محمد بن راشد للقدرة».



• 143 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، وأندية الفروسية في الدولة.

أبطال السباق

■ المركز الأول: سيف المزروعي.

■ المركز الثاني: راشد المهيري.

■ المركز الثالث: إبراهيم الشامسي.