الامارات | المنصوري يكسر احتكار ميرزا لكأس الدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج فريق شباب الأهلي، أحمد المنصوري، بكأس بطولة الإمارات للدراجات الهوائية، بتصدره السباق، الذي أقيم لمسافة 80 كم في مدينة كلباء أمس، بمشاركة 70 متسابقاً من أندية وفرق الهواة.

وقام بطل المنتخب الوطني يوسف ميرزا بتتويج المنصوري بالميدالية الذهبية، بعدما تمكن من كسر احتكار «ميرزا» للقب لمدة 12 عاماً على التوالي من 2010 إلى 2022.

وجاء ثانياً في ترتيب السباق عبدالرحمن سالم من فريق شباب الأهلي، وتلاه ثالثاً زميله في الفريق علي الحساني، ليسيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى للسباق.

وفي سباق تحت 23 سنة، فاز حمدان أحمد بالمركز الأول من شباب الأهلي، وجاء في المركز الثاني عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات، ثم عبدالله جاسم من شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي ترتيب فرق الهواة، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة، حيث فاز فاروق الجسمي بالمركز الأول، وحل حارب إبراهيم ثانياً، وسعيد حسن في المركز الثالث.

وفي نهاية السباق، قام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات خليفة بن عمير بتتويج الفائزين في السباقات.