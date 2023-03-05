الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا 20 سنة
الأردن - كوريا الجنوبية
عُمان - طاجيكستان 16:00
ليفربول - ماشستر يونايتد 20:30
بلد الوليد - إسبانيول 17:00
برشلونة - فالنسيا 19:15
غاليكانو - بلباو 21:30
بيتيس - ريال مدريد 00:00
إنتر ميلان - ليتشي 21:00
روما - يوفنتوس 23:45
الدوري الألماني
ليفركوزن - هيرتا برلين 18:30
فولفسبورغ - اينتراخت 20:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App