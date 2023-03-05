اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا 20 سنة

الأردن - كوريا الجنوبية

عُمان - طاجيكستان 16:00

- ماشستر يونايتد 20:30

بلد الوليد - إسبانيول 17:00

- فالنسيا 19:15

غاليكانو - بلباو 21:30

بيتيس - 00:00

إنتر ميلان - ليتشي 21:00

روما - يوفنتوس 23:45

الدوري الألماني

ليفركوزن - هيرتا برلين 18:30

فولفسبورغ - اينتراخت 20:30

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