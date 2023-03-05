الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترويج

استخدم نادي عجمان خاصية الترويج المدفوعة القيمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للإعلان عن المبادرات المخصصة لجماهيره في مواجهة البطائح المهمة ضمن ربع نهائي بطولة الكأس.

عرض

ألمح مسؤول في ناد كبير إلى أنهم سيقفون ضد عرض انتقال لاعبهم المقيم إلى أحد الدوريات الأوروبية، نظراً لرغبتهم في استمراره وأن يكون مستقبلاً مؤهلاً لتمثيل المنتخب الوطني.

مناقشة

رفضت إدارة أحد أندية المحترفين مناقشة ملف لاعب أجنبي تلقته من وكيل أعمال لاعبين للتعاقد معه في الموسم المقبل، بداعي أن النادي الذي يلعب له اللاعب لا يتعاون في إتمام صفقات اللاعبين، وأنه يغالي في طلباته المادية.