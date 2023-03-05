شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القارة يختار أبرز 16 لاعبا في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انطلقت كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، اختار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعبا واحدا من كل منتخب من المنتخبات الـ16، يمكنه صناعة الفارق خلال نهائيات البطولة التي تستمر خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس الحالي.

وتغلب المنتخب السعودي تحت 20 عاما على منتخب قرغيزستان 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول، على ملعب بونيودكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في أوزبكستان.

غابرييل بوبوفيتش (أستراليا)

المركز: مهاجم

يقود هجوم منتخب أستراليا المهاجم غابرييل بوبوفيتش. وقد تألق بوبوفيتش بتسجيله ثلاثة أهداف خلال تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 ليساعد في قيادة أستراليا إلى صدارة المجموعة الثامنة.

ظهر بوبوفيتش المولود في إنجلترا للمرة الأولى على الساحة القارية من خلال تصفيات بطولة آسيا تحت 16 عاما 2020.

إيسا ساكاموتو (اليابان)

المركز: مهاجم

برز إيسا ساكاموتو للمرة الأولى في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 مع فريق غامبا أوساكا قبل أن ينتقل إلى فاغيانو أوكاياما في دوري الدرجة الثانية الياباني.

وفي تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023، سجل ساكاموتو ثلاثة أهداف ليساعد اليابان على تصدر مجموعتها.

عاهد المشايخي (عمان)

المركز: لاعب خط وسط

سيخوض عاهد المشايخي أول مباراة له على المستوى القاري في أوزبكستان 2023، وسيأمل لاعب الوسط الموهوب في نقل مستواه الرائع إلى النهائيات.

سجل المشايخي الهدف الوحيد في المباراة أمام تايلاند ليحسم تأهل منتخب بلاده عمان إلى أوزبكستان 2023.

إيفيردينغ إيسيكاير (الصين)

المركز: مهاجم

لم يسجل أي لاعب آخر أهدافا للصين في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 أكثر من إيفيردينغ إيسيكاير. حيث أحرز المهاجم هدفين في مرمى ميانمار قبل أن يسجل أيضا أمام جزر المالديف.

ويخوض إيسيكاير أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للفئات العمرية، بعد أن شارك في تصفيات بطولة آسيا تحت 16 عاما وبطولة آسيا تحت 19 عاما.

مهند أبو طه (الأردن)

المركز: لاعب خط وسط

يعتبر مهند أبو طه دعامة أساسية في تشكيلة الوحدات، وقد ظهر بشكل مميز مع فريق دوري المحترفين الأردني في مباريات محلية ودور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 و2022.

كما ظهر اللاعب متعدد المهارات، الذي يمكنه اللعب في خط الوسط والهجوم، في كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

أحمد الراوي (قطر)

المركز: مهاجم

يتطلع أحمد الراوي إلى لفت الانتباه في أوزبكستان 2023 مع ظهور قطر الخامس عشر في هذه البطولة القارية.

أظهر الراوي تألقه في التصفيات، حيث سجل خمسة أهداف، كما حصل المهاجم على جائزتي أفضل لاعب في المباراة لأدائه الرائع أمام بنجلادش وبوتان، وشارك الراوي كذلك أربع مرات مع نادي الريان في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 .

هوكي كاراكا بريليانت (إندونيسيا)

المركز: مهاجم

قدم هوكي كاراكا بريليانت ظهورا قاريا مميزا للمرة الأولى مع منتخب بلاده بتسجيله ثلاثية أمام تيمور الشرقية في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.

الأداء الرائع لمهاجم فريق بي إس إس سليمان في التصفيات أكسبه شهرة كنجم صاعد في كرة القدم الإندونيسية.

عبدالله رديف (السعودية)

المركز: مهاجم

من بين النجوم الصاعدة التي يجب الانتباه إليها في أوزبكستان 2023 ، ربما يكون عبدالله رديف هو الأكثر خبرة مع منتخب السعودية للشباب.

ظهر اللاعب في مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا حتى مرحلة الأدوار الإقصائية مع نادي الهلال، كما مثل منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية - الطريق إلى مونديال قطر، وتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، حيث سجل خمسة أهداف.

لي يونغ-جون (كوريا الجنوبية)

المركز: مهاجم

سيخوض لي يونغ-جون أول مباراة له على الساحة القارية مع منتخب كوريا الجنوبية بعد أدائه المتميز في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان بصفته هدافا بارزا لبلاده برصيد ستة أهداف.

دينه شوان تيان (فيتنام)

المركز: لاعب خط وسط

سيكون دينه شوان تيان واحدا من العديد من لاعبي فيتنام الموهوبين الذين سيحرصون على التألق في أوزبكستان 2023 .

سجل لاعب خط الوسط المجتهد، ثلاثة أهداف في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، بما في ذلك ثنائية في مرمى هونغ كونغ.

عبد الرزاق قاسم (العراق)

المركز: لاعب خط وسط

لعب عبد الرزاق قاسم دورا محوريا في تأهل العراق إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان بتقديمه أداء قويا في التصفيات، حيث سجل هدفا خلال فوزهم 4- 2 على الهند، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالفوز 2- 0 على الكويت.

ميرلان بيكبيردينوف (قرغيزستان)

المركز: لاعب خط وسط

صنع ميرلان بيكبيردينوف من قرغيزستان اسما لامعا لنفسه بعد ظهوره في تصفيات بطولة آسيا تحت 19 عاما 2020، حيث أثبت لاعب خط الوسط أنه لاعب قوي، لا يظهر إبداعه فحسب وسط الميدان، بل موهبة في تسجيل الأهداف أيضا.

جعلت أهداف بيكبيردينوف الثلاثة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، اللاعب جدير بالانتباه في أوزبكستان 2023.

هوزان عثمان (سوريا)

المركز: مهاجم

يمكن لسوريا أن تطمئن بأنها لن تعاني من نقص في الأهداف بعد أن سجلت 16 هدفا في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، حيث سجل هوزان عثمان 4 أهداف.

عثمان، الذي يلعب مع نادي الدرجة الثانية الهولندي دي غرافشاب، سيكون بالتأكيد لاعبا ستعتمد عليه سوريا لإظهار قوتها أمام المنافسين.

أمير إبراهيم زاده (إيران)

المركز: مهاجم

سجل أمير إبراهيم زاده خمسة أهداف في مرمى جزر المالديف في تصفيات بطولة آسيا تحت 16 عاما 2020 .

ثم حصل إبراهيم زاده على أول ظهور له مع نادي تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث حل بديلا في مباراة دور ال 16 أمام النصر السعودي.

تلا ذلك فوزه بلقب بطولة اتحاد وسط آسيا تحت 19 عاما مع منتخب بلاده، حيث كان إبراهيم زاده حاضرا بقوة في مركزه، بعد أن سجل خمسة أهداف أمام بروناي دار السلام وهدفا في مرمى الإمارات.

عبدالفتاح خودودزودا (طاجيكستان)

المركز: مهاجم

ستعول طاجيكستان على عبدالفتاح خودودزودا لقيادة هجوم منتخب وسط آسيا عندما يشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2023 في أوزبكستان للمرة الخامسة.

سجل خودودزودا هدفين في التصفيات ويأمل أن يواصل مسيرته التهديفية في النهائيات.

شخزودبيك رحمتولاييف (أوزبكستان)

المركز: لاعب خط وسط

بصرف النظر عن امتلاكها ميزة اللعب على أرضها، لا تعاني أوزبكستان من نقص في اللاعبين الموهوبين، ومن المتوقع أن يكون لاعب خط الوسط قادرا على إحداث الفارق.

سجل لاعب ثلاثة أهداف في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان وسيقود الفريق المضيف من منتصف الميدان.