شكرا لقرائتكم خبر 200 فارس يتنافسون في بطولة كأس الملك للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 في نسختها الرابعة، باستضافة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كلم عبر صحراء ومعالم العلا التاريخية، قسمت على 4 مراحل، الأولى 38.2 كلم، والثانية 32.1 كلم، والثالثة 27.3 كلم، وأخيرا المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كلم.

يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، وتحظى بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.

إلى ذلك كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم «قرية المعتدل للفروسية»، التي تهدف إلى أن تصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتطوير قطاع الفروسية في العلا.

وستضم القرية التي تبلغ مساحتها 2.850 كلم2؛ جميع عناصر رياضات الفروسية، ومن ذلك مضمار رئيس لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل وملعب عشبي وآخر رملي لرياضة البولو، إضافة إلى ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، ومجمعين للإسطبلات يستوعبان أكثر من 740حصانا، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في ملكية العلا زياد السحيباني «إن قرية المعتدل للفروسية» ستكون وجهة مثالية لاستقطاب هواة عالم الخيول والفروسية، وأنشطة الفروسية المختلفة.

ويجري تطوير المخطط الرئيس لقرية المعتدل للفروسية من قبل شركة «آيكوم» الأمريكية المتخصصة في مجال البنية التحتية، وذلك بالتعاون بين ملكية العلا والاتحاد السعودي للفروسية.

مواصفات «قرية المعتدل للفروسية»







مضمار رئيس لسباقات الفروسية.



مضمار آخر لسباقات القدرة والتحمل.



ملعبان: عشبي ورملي لرياضة البولو.



مساحتها 2.850 كلم2.



تستوعب أكثر من 740 حصانا.



ساحتان مخصصتان للإحماء والاحتفالات.



مجمعان للإسطبلات يستوعبان أكثر من 740 حصانا.



عدد كبير من المرافق للزوار.



الهدف من «قرية المعتدل للفروسية»