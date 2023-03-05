غروهي يسجل رقمين تاريخيين في الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مارسيلو غروهي رقما غير مسبوق منذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي، إذ وصل إلى الرقم 34، وهو عدد المباريات التي شارك فيها ولم يتلق أي هدف.

كما حقق رقما تاريخيا آخر بالمحافظة على شباكه نظيفة دون أن يتلقى أي هدف، خلال منافسات دوري روشن للمحترفين 2022 - 2023 هذا الموسم، لـ13 لقاء، وهو غير مسبوق، وما زال الدوري في جولته الـ19، إذ إن المتبقي 11 جولة.

وحقق غروهي هذين الرقمين التاريخيين، بعد فوز فريق الاتحاد على نظيره الخليج بنتيجة 3 - 0، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، ويحتل الاتحاد المركز الثاني بـ44 نقطة، خلفا للنصر المتصدر بـ46 نقطة.

يذكر أن بداية غروهي مع الاتحاد غير مشجعة، بل أثارت الجماهير على إدارة النادي في ذلك الوقت برئاسة لؤي ناظر، كون اللاعب كان مصابا في أضلاعه ويده، ثم مكث فترة يتعالج بعد تعاقد الاتحاد معه في يناير 2019 خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما كان الاتحاد ممنوعا من تسجيل لاعبين محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط ترقب من إعلام وجمهور الاتحاد.

وكان حينها يعاني إصابة بالغة تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه غريميو بورتو البرازيلي في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس، أمام فريق ريفربليت الأرجنتني، أواخر أكتوبر 2018، نتيجة اصطدامه بأحد المهاجمين، مما أدى إلى كسر في الأضلاع، كما أن الإصابة تزامنت مع نهاية موسم الدوري البرازيلي.

وكان حينها الانتقال الأول في تاريخ ومسيرة غروهي الاحترافية، إذ بدأ عام 2004 مع نادي غريميو بورتو البرازيلي واستمر معه 14 عاما، لعب فيها 249 مباراة، إذ كان الحارس الأساسي للفريق، ومن أبرز لاعبيه التاريخيين.