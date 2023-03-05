«شغموم» يفوز بكأس الجياد العربية الأصيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، أنشطة ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي 1444هـ، بحضور محافظ الجبيل منصور الداود، وإدارة الميدان وممثلي الجهات الراعية والمشاركة، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من 5 أشواط مسافة كل شوط 1600 م.

جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول كأس مجموعة شركات الخاطر للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد «مختارك» لإسطبل عبدالعزيز العتيقي، وفي الشوط الثاني كأس شركة «ساتورب» الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد «شغموم جي اف» لإسطبل ماجد المنصوري، وفي الشوط الثالث كأس شركة «التصنيع» للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد «سيرينا» لإسطبل حمد المري، وفي الشوط الرابع كأس الهيئة الملكية بالجبيل للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد «عنان المجد» لإسطبل غازي المطيري.

وفي الشوط الخامس كأس محافظة الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، حقق المركز الأول الجواد «توافق» لإسطبل فؤاد القصير.