شكرا لقرائتكم خبر الصحافة العالمية تتهكم على أخطاء الجريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إثارة مرتقبة لمواجهة المتصدر ووصيفه في الجولة العشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بين الاتحاد والنصر في اللقاء الذي سيجمعهما باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ظل التنافس المحتدم بينهما برفقة الشباب والهلال على خطف كأس الدوري هذا الموسم والتقارب النقطي بين الفرق الأربعة.

الاتحاد يطلب حكاما أجانب من النخبة

تقدمت إدارة نادي الاتحاد بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب (نخبة) لإدارة مباراة النصر في ظل عدم قناعاتها بأداء الحكم المحلي والحساسية التي ستكون عليها المباراة نتيجة التنافس بين الفريقين على صدارة ترتيب الدوري.

آل معمر: نعين ونعاون

أزمة منتظرة بعد تلميحات رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بنهاية الفترة المسموح بها لجلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة فريقه أمام الاتحاد، مؤكدا أن إدارته على استعداد لمعاونة أي ناد يريد طواقم أجنبية شريطة أن يكونوا من حكام النخبة، مشيرا إلى أن النصر من أكثر الفرق التي عانت من أخطاء الحكام الأجانب والمحليين هذا الموسم.

الطريس والجريس الأكثر حضورا في مباريات النصر

اتجهت إدارة النصر للاعتماد على الحكم المحلي في إدارة 12 مباراة للفريق هذا الموسم، لم يخسر خلالها الفريق أي مباراة، بينما خسر مباراة مع الحكم الأجنبي وتعادل في 4 وفاز في اثنتين.

تهكم الصحافة العالمية على أخطاء الحكم المحلي

منذ مقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري السعودي أصبح هناك متابعة مستفيضة لمباريات النصر من الإعلام الأجنبي، إذ شهدت أحداث مواجهة النصر أمام الباطن تهكما أجنبيا للوقت المقدر من حكم المباراة باحتسابه 12 دقيقة كوقت بدل ضائع عبر عدد من الصحف والمواقع والأخطاء التي وقع فيها طاقم حكام تلك المواجهة، مشيرة إلى أن الحكم لم يرغب في إنهاء اللقاء قبل أن يفوز فريق رونالدو، في حين انفجر ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن غضبا عقب نهاية المباراة، ووجه اتهاما صريحا للحكم سامي الطريس بأنه ساعد النصر ليحقق الفوز.