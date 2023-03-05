شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات لاعبى الأهلى وموعد عودتهم للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أن محمد شريف، مهاجم الفريق، تعرّض لكدمة شديدة في الحوض، وكان من الممكن أن يستمر في المباراة.

وقال أبو عبلة، خلال تصريحات تليفزيونية: "حاولنا علاجه وإمكانية عودته لاستكمال مباراة القطن الكاميروني، ولكن لم يكن قادرا على الاستمرار، ولذلك تم استبداله، وسوف يعود للمشاركة أمام المقاولون العرب بالدوري".

وأضاف طبيب الأهلي: "حسين الشحات تعرض للإصابة في عضلة السمانة، ونحاول تجهيزه بشكل أسرع للعودة، ولكن لم يتم تحديد موعد عودته، وحتى الآن هو خارج الحسابات وخارج رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون حتى هذه اللحظة وتتضح الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع: "الإصابة التي يعاني منها عمرو السولية هي عضلة السمانة أمام ريال مدريد الإسباني، وكانت قريبة من الوتر وحاولنا تجهيزه وكان قريبا من العودة، ولكن تراجعنا من أجل تجهيزه بشكل أفضل وقد يعود خلال أيام".

واستطرد: "خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر إصابتهما هي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وخضعا للتأهيل خلال الساعات الماضية والمؤشرات جيدة".

وأردف: "محمود متولي إصابته قوية بعض الشيء وحتى الآن هو خارج الحسابات، وبرونو سافيو اشتكى من إصابة في كأس العالم للأندية الأخيرة، وهو عبارة عن التهاب بسيط في الوتر، وخضع لجلسات تأهيل وتواجد في مباراة القطن الكاميروني بشكل طبيعي".

واختتم طبيب الأهلي: "هناك تلاحم مباريات في الفترة الأخيرة وبالتالي هذا يؤثر على اللاعبين وله دور في الإصابات بجانب السفر للخارج، بالإضافة إلى وجود مجهود نفسي على اللاعبين وهو ما يؤثر على الحالة البدنية، ونحاول بكل الطرق تقليل الإصابات، ومحمود كهربا يعاني من إصابة بسيطة في العضلة الضامة وسيكون متواجدا مع الفريق، وكريم فؤاد وأكرم توفيق يسيروا بشكل جيد في علاجهما وحالتهما النفسية جيدة ونتابع التقارير الخاصة بهما بشكل مستمر وإصابة أكرم توفيق من الممكن أن تكون أطول من إصابته الأولى".