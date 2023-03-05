شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 4 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل، لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسئولية».

وتابع: «حققنا فوزًا مهمًّا اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية».