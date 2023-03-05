شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 4 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل، لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسئولية».
وتابع: «حققنا فوزًا مهمًّا اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية».
سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دور المجموعات بعد الخسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما بالقاهرة.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث لمجموعته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ومعه 4 نقاط، خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط والهلال السوداني والوصيف ومعه 6 نقاط.
أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إقامة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نادي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في موعده بشكل رسمي في تمام الخامسة مساءً في إطار بطولة الدوري، بعدما ترددت أنباء عن طلب الأهلي تأجيل المباراة.
وأكدت رابطة الأندية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المباراة ستقام في موعدها الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة.