شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز حسام حسن بلقب أفضل لاعب فى الجولة الـ20 للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية فوز حسام حسن بلقب أفضل لاعب في الجولة الـ20 بالدوري المصري بناءً على تصويت الجمهور.

وكتبت الرابطة عبر حسابها: "أمواج بحر الإسكندرية تتشكل عندما تصل الكرة لهذا القائد، حسام حسن يسجل ويصنع.. قناص سموحة هو لاعب الجولة 20 بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

وحصل حسام حسن على جائزة رجل مباراة سموحة وحرس الحدود، والتى انتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون رد فى المواجهة التي جمعت الفريقين الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.