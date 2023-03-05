شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول "ملك الحلول" نسر مباراة الأهلى والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الحسابات والمنصات الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدولي التونسي علي معلول، ليكون نسرا للفريق أمام القطن الكاميروني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد النادي الأهلي، عبر منصاته المختلفة بالنجم التونسي، قائلا: "نسر مباراة اليوم هو "ملك الحلول" علي معلول بمستوى أكثر من رائع".

ونجح فريق الأهلي في تحقيق عدة مكاسب من وراء الفوز الثمين الذي حققه على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أول المكاسب التى حققها الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم كانت تصحيح مسار الفريق أفريقيًّا بعد الخسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير، ثم التعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما بالقاهرة، حيث نجح المارد الأحمر في رفع رصيده بالمجموعة إلى 4 نقاط.

كما نجح الأهلي في الاطمئنان على أكثر من لاعب بالفريق، أبرزهم محمد شريف وطاهر محمد وحمدي فتحي، وغيرهم من لاعبي الفريق الذين ظهروا بشكل جيد في لقاء الليلة بعكس الحال في المباريات الماضية التى تراجع فيها مستوى معظم نجوم الفريق.

ومن مكاسب الأهلي في اللقاء الاطمئنان على أكثر بعض العناصر الشابة والجديدة، مثل أحمد القندوسي صاحب الهدف الثاني، بجانب اللاعب الصاعد رأفت خليل صاحب الهدف الثالث.

سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دور المجموعات