شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 4 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: فوز الأهلى على القطن الكاميرونى بثلاثية نظيفة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ، ورابطة الأندية ترفض طلب مسئولى النادى الأحمر وتقرر إقامة مباراته أمام المقاولون العرب فى موعدها .

الأهلي "يجني" نقاط القطن ويصحح الأوضاع في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على القطن بثلاثية

دخل النادي الأهلي حسابات التأهل بقوة من مجموعته المعقدة بدوري الأبطال، بعدما حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رابطة الأندية تعلن إقامة مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى موعدها

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إقامة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نادي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في موعده بشكل رسمي في تمام الخامسة مساءً في إطار بطولة الدوري، بعدما ترددت أنباء عن طلب الأهلي تأجيل المباراة.

الزمالك يحصل على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع فى مواجهة الترجى

حصل مسئولو نادى الزمالك، على موافقات بحضور 10 آلاف مشجع فى مواجهة الترجي التونسى، المقرر لها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شيكابالا يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مران الفريق الأبيض الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يُجهز قاعدة بيانات للحكام قبل تسليمها للبرتغالي بيريرا

تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى الوقت الحالي، برئاسة محمد فاروق على تجهيز قاعدة بيانات الحكام في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الموسم لتسليمها للبرتغالي بيريرا رئيس اللجنة الجديد الذى سيتسلم مهام عمله منتصف هذا الأسبوع.

فيريرا يدرس الدفع بـ أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الترجى

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة الترجي التونسى بدورى أبطال أفريقيا.