شكرا لقرائتكم خبر عن التقارير الطبية تحسم مصير تريزيجيه مع معسكر المنتخب لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الطبي في المنتخب الوطني الأول، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، من نظيره في نادي طرابزون التركي كل التقارير الطبية الخاصة بتشخيص إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، قبل تحديد مصيره من معسكر الفراعنة المقبل.

وتواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها فى مباراة فريقه طرابزون اليوم بالدوري التركي.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور، للإصابة خلال مباراة عمراني سبور المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري التركي.

وفى الدقيقة 31، أصيب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بعد متابعته لفرصة مؤكدة، لكنه أمسك بفخذه اليمنى ليتم استبداله على الفور ويدخل بدلا منه ناسي أونوفار.

ويخشى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من تأثير هذه الإصابة على إمكانية لحاق تريزيجيه بمعسكر المنتخب الذي ينطلق بعد أقل من أسبوعين استعدادا لمباراتي مالاوي في تصفيات إفريقيا.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.