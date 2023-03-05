شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى الإثنين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وغزل المحلة، إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه إبراهيم السوداني وهشام ربيع مساعدين، وهشان الفلال حكمًا رابعًا، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.
فيما يدير محمود البنا مباراة المصري وطلائع الجيش، ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعدًا أول، كريم يونس مساعدًا ثانيًا، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده هاني عبد الفتاح.
وتعتبر مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة هى أعلى مباريات تلك الجولة من حيث الغزارة التهديفية، بعدما شهد اللقاء 7 أهداف كاملة.
فيما يعد فوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، هي ثاني أكبر نتيجة في تلك الجولة، التي جاءت نتائجها متقاربة للغاية أو بفارق هدف واحد.