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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى الإثنين فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي بعد غد الإثنين في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وغزل المحلة، إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه إبراهيم السوداني وهشام ربيع مساعدين، وهشان الفلال حكمًا رابعًا، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

 

فيما يدير محمود البنا مباراة المصري وطلائع الجيش، ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعدًا أول، كريم يونس مساعدًا ثانيًا، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده هاني عبد الفتاح.

 

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي شهدت تسجيل 24 هدفا فى جميع المباريات، كما شهدت ذات الجولة مفارقة غريبة بتعادل الفرق الكبيرة، سواء، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وفيوتشر.

 

وتعتبر مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة هى أعلى مباريات تلك الجولة من حيث الغزارة التهديفية، بعدما شهد اللقاء 7 أهداف كاملة.

 

فيما يعد فوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، هي ثاني أكبر نتيجة في تلك الجولة، التي جاءت نتائجها متقاربة للغاية أو بفارق هدف واحد.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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