شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى الإثنين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي بعد غد الإثنين في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وغزل المحلة، إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه إبراهيم السوداني وهشام ربيع مساعدين، وهشان الفلال حكمًا رابعًا، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

فيما يدير محمود البنا مباراة المصري وطلائع الجيش، ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعدًا أول، كريم يونس مساعدًا ثانيًا، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده هاني عبد الفتاح.