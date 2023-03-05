شكرا لقرائتكم خبر عن المراغي يتوج ببرونزية "العقلة" بكأس العالم للجمباز بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحصد "المراغي" الميدالية البرونزية على جهاز العقلة، فيما كانت الذهبية من نصيب الياباني ك يويا كاموتو، أما الفضية فكانت من نصيب الكرواتي تن سيربيش.

وتعد البطولة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر خوض اللاعب عدة بطولات أخرى الفترة المقبلة فى مشواره للتأهل للأولمبياد.

وضمن إطار نفس البطولة، حققت جنا عادل المركز الرابع على جهاز المتوازي بفارق ضئيل عن صاحبة الميدالية البرونزية، فيما جاءت زميلتها جنا هاني في المركز الثامن بالنهائيات، أما نانسي طمان فاعتذرت عن خوض نهائيات جهاز حصان القفز بسبب الإصابة.

وشارك الفراعنة في البطولة ببعثة مكونة من: "عمر العربي - محمد منتصر - علي زهران - أحمد المراغي - نانسي طمان - جنا هاني - جنا عادل".

ومن جانبه اعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته بالمستوى المتميز للبعثة المصرية خلال مشاركتها فى بطولة العالم المقامة حاليا بدولة قطر.

ووجه أمين الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل الجمهورية الجديدة تحت رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووعد رئيس الاتحاد المصري بمزيد من النتائج المتميزة لأبطال منتخب مصر للجمباز خلال الفترة المقبلة.