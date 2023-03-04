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رابطة الأندية ترفض طلب الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته مع المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.

ويحتضن استاد السلام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والمقاولون العرب، والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الممتاز.

وأكد الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر «فيسبوك»، على إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في موعدها مساء يوم الثلاثاء القادم.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد أمام نظيره القطن الكاميروني، في المبارة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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