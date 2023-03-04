شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة المنتخب لمباراتى مالاوى على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قائمة المنتخب الوطني لمباراتي مالاوي المقبلتين في تصفيات أفريقيا على مرحلتين، حيث يبدأ بإعلان قائمة المحترفين خلال أيام، فيما ستشهد الأيام الأخيرة قبل انطلاق المعسكر إعلان قائمة اللاعبين المحليين.

وترتبط الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وهي الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بمباريات أفريقية أيام 17 و18 و19 مارس الجاري، وهو ما يؤجل إعلام قائمة اللاعبين المحليين في المنتخب حتى انطلاق المعسكر.

واقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.