شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفضيل عن تألق رأفت خليل: شىء مبهج أن ترى نتاج عملك يتألق مع نادينا العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى شريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، على رأفت خليل، لاعب الفريق الأحمر، بعد تألقه خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني وتسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى الفريق الكاميروني.

وكتب عبد الفضيل، عبر حسابه على تويتر: "شيء مبهج ومفرح أن ترى نتاج عملك وعمل منظومة كبيرة داخل قطاع الناشئين بنادينا العظيم، بتألق أحد أبنائك الواعد رأفت خليل في الفريق الأول.. بعد محاولة إعداده لما يقرب من 3 سنوات بتدريبه وتجهيزه لتوظيفه لخدمة الفريق، انتظروا نجوما واعدين من إعداد قطاع الناشئين".





ولعب عبد الفضيل دورا مهما في تصعيد رأفت خليل للفريق الأول، باعتباره أحد المواهب الصاعدة التي تنبأ لها بمستقبل رائع، وقام بتوظيفه في مركز الجناح بدلا من الجبهة اليسرى.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه استحق الفوز على القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، وإن الهدف المبكر الذي سجله الفريق ساعد في التحكم بمجريات اللقاء من البداية.

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل، لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسئولية».

وتابع: «حققنا فوزًا مهمًّا اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية».

وأوضح كولر أن برونو سافيو غاب فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك مع الفريق في مران أو اثنين، وأنه كمدرب كان لديه رغبة في منحه فرصة للمشاركة في آخر ربع ساعة من عمر المباراة، ولكنه كان عائدًا من الإصابة، لذلك استقر على عدم الدفع به.

وأشار المدير الفني إلى وجود انسجام تام بين كافة اللاعبين، وأن هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أداء مميز خلال الفترة القادمة.