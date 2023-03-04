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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمواجهة الحرس وسيراميكا فى الدورى المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر
ويدير أمين عمر مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من: محمود كثير مساعدًا أول، محمود عامر مساعدًا ثانيًا، ومصطفى الشهدي حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده رجب محمد.
ويواجه فريق حرس الحدود في السادسة مساء غد الأحد نظيره سيراميكا، على استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة مثيرة بانطلاقة الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
يحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بينما يقبع فريق حرس الحدود في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.
ونجح التونسى معين الشعبانى في تعديل مسار سيراميكا، بعدما قاد الفريق خلفا لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وقاد الفريق في 4 مباريات؛ حقق الفوز في مواجهتين وتعادل مباراة وخسر مثلها، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع بيراميدز 2 / 2 ثم الهزيمة من إنبى 1 /0، ثم الفوز على المصرى 3 /0، وأخيرا الفوز على البنك الاهلى 2 / 1، ليقود الفريق إلى المركز الحادى عشر في جدول الدورى.
في المقابل يسعى أحمد أيوب للخروج من دوامة النتائج السلبية مع الحرس، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.