شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمواجهة الحرس وسيراميكا فى الدورى المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الحرس وسيراميكا غدا الأحد في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير أمين عمر مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من: محمود كثير مساعدًا أول، محمود عامر مساعدًا ثانيًا، ومصطفى الشهدي حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده رجب محمد.