32 دولة تشارك ببطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين أن 32 دولة أكدت مشاركتها ببطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين "grand prix"، والتي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 9 إلى 18 مارس الجاري، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

وتشارك مصر في البطولة بالمنتخب المكون من :-

محمد منصور، بليغ عبد النبي زيدان، رشاد أحمد مصطفى، محمود سامي عنتر، مصطفى رمضان سليمان، هاجر جمال، أمنية السيد الحسيني، و زينب إبراهيم.

ويقود المنتخب الجاز الفني المكون من:- مصطفى إبراهيم، أبى بكر أحمد، ريم عصام، وعماد عبد العزيز المدير الإداري.

من جانبه قال الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: "إن البطولة سوف تقام بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة".

وأكد عوين أن مصر تنظم البطولة لأول مرة في تاريخ تاريخها، ولأول مرة في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

والدول الـ32 التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: "مصر – العراق – أمريكا – الأرجنتين – الصين – اليابان – ألمانيا – إيطاليا – البرتغال – إسبانيا – إنجلترا – البرازيل – المغرب – إيران – هولندا – سويسرا – رومانيا – جواتيمالا – مولدوفا – ليتوانيا – الهند – كازاخستان – السويد – أوكرانيا – اليونان – كندا – الجزائر – أوزبكستان – تايبيه – جورجيا – كولومبيا – السويد – أذربيجان".