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ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على القطن بثلاثية

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القاهرة - سامية سيد - دخل النادي الأهلي حسابات التأهل بقوة من مجموعته المعقدة بدوري الأبطال، بعدما حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دور المجموعات بعد الخسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما بالقاهرة.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة القطن كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- صن داونز 7 نقاط.

2- الهلال السوداني 6 نقاط.

3- الأهلي 4 نقاط.

4- القطن الكاميروني 0 نقاط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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