شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين من الأهلى يسجلون بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الأهلي رصيده من الأهداف بمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم إلى 9 أهداف، وقع عليها 7 لاعبين بواقع هدفين لكل من حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، وهدف لكل من: محمد شريف وأحمد عبد القادر وأحمد القندوسي ورأفت خليل وحسين الشحات.

وحقق فريق الأهلي أول انتصاراته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب ضيفه القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة الرابعة بعد مرور 3 جولات من مباريات المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثالث، خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر، برصيد 7 نقاط ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل القطن المجموعة بدون رصيد.

تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد 53 ثانية فقط بأقدام محمد شريف، بعد تلقيه تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر، وأضاف الجزائري أحمد القندوسي، الهدف الثاني بضربة رأس بعد عرضية من التونسي علي معلول، وسجل رأفت خليل، لاعب الأهلي الصاعد، الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.