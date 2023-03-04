شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المقبلة بعد فوزه على القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المارد الأحمر نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يواجه صن داونز يوم السبت 11 مارس في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي أول انتصاراته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب ضيفه القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة الرابعة بعد مرور 3 جولات من مباريات المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثالث، خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر، برصيد 7 نقاط ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل القطن المجموعة بدون رصيد.

تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد 53 ثانية فقط بأقدام محمد شريف، بعد تلقيه تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر، واضاف الجزائري أحمد القندوسي، الهدف الثاني بضربة رأس بعدعرضية من التونسي علي معلول، وسجل رأفت خليل، لاعب الأهلي الصاعد، الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما يقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون نقاط.