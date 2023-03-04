شكرا لقرائتكم خبر عن عماد ميهوب يغيب عن إنبى أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عماد ميهوب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن مواجهة الزمالك المقبلة والمقرر لها يوم 12 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز؛ بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث.

وينوى تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته في إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بإعادة خالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.

وفى سياق مختلف توعد تامر مصطفى اللاعبين المقصرين بالعقوبات بعد الخسارة أمام المصرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، رغم استكمال الفريق البورسعيدى اللقاء بـ10 لاعبين من الدقيقة 39 بعد طرد مروان حمدى، الأمر الذى أثار غضب المدير الفني.

وعنّف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى فى غرفة خلع الملابس، مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً فى الفريق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات فى دائرة الهبوط، بعد احتلاله المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويمر إنبى بموقف صعب على مستوى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد جمعه 17 نقطة فقط من 20 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات بينما خسر 11 مباراة ليحتل المركز الخامس عشر فى تريتب جدول الدورى المصرى الممتاز، ويبقى فى دائرة الخطر بالجدول.