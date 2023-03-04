شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع فى مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى الزمالك، على موافقات بحضور 10 آلاف مشجع فى مواجهة الترجي التونسى، المقرر لها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد طلب الحصول على موافقة، بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الترجي، إلا أن الموافقات جاءت بالسماح لـ10 آلاف بالحضور.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى الترجى التونسى استقر على السفر إلى القاهرة غدا، الأحد، عبر طائرة عسكرية، لمواجهة الزمالك، وقال موقع "foot24" التونسى: "إن الترجى قرر السفر إلى القاهرة من خلال طائرة عسكرية لمنح اللاعبين راحة فى السفر".

وتصدر الترجى التونسي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معه الزمالك والمريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائراى، بعد تحقيقه الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها منذ انطلاق دور المجموعات، وكان آخرها اليوم أمام الفريق الأبيض.

ويمتلك الترجى التونسي 9 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة بعد الفوز الذى حققه على الزمالك على ملعب رادس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحل المريخ السودانى في المركز الثانى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.