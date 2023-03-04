شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الدقيقة الأولى تسهل مهمة حكم مواجهة الأهلى والقطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والقطن الكاميروني

المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: أحمد امتياز (موريشيوس)

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نجح الحكم فى إدارتها بشكل جيد المرور بها بدون أخطاء تحكيمية مؤثرة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 86 يدخل مهاجم الأهلى شادى حسين داخل منطقة جزاء القطن ويقوم بعمل سقوط نتيجة لذلك يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة ويشهر البطاقة الصفراء نتيجة التحايل من لاعب الأهلي والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: تميز فى الأداء البدنى وتحمل عام وتحمل سرعة وسرعة قصوى، ويجب أن يطور أداءه فى كيفية التمركز الصحيح وتوقع أسلوب اللعب، وبسبب ذلك دخل فى محيط اللعب أكثر من مرة.

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة.