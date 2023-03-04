شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: فوز الأهلى على القطن الكاميرونى بثلاثية نظيفة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي "يجني" نقاط القطن ويصحح الأوضاع في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على القطن بثلاثية

دخل النادي الأهلي حسابات التأهل بقوة من مجموعته المعقدة بدوري الأبطال، بعدما حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

شيكابالا يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مران الفريق الأبيض الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يُجهز قاعدة بيانات للحكام قبل تسليمها للبرتغالي بيريرا

تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى الوقت الحالي، برئاسة محمد فاروق على تجهيز قاعدة بيانات الحكام في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الموسم لتسليمها للبرتغالي بيريرا رئيس اللجنة الجديد الذى سيتسلم مهام عمله منتصف هذا الأسبوع.

فيريرا يدرس الدفع بـ أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الترجى

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة الترجي التونسى بدورى أبطال أفريقيا.

سموحة يصرف للاعبيه مكافآت الفوز على الحرس لتحفيزهم قبل مواجهة المقاولون

صرفت إدارة نادى سموحة، مكافآت الفوز على حرس الحدود للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدورى.

اتحاد الكرة يتلقى خطابا رسميا من أسوان للمطالبة بالمشاركة فى البطولة العربية

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادي أسوان يطلب فيه النادي الجنوبي المشاركة فى البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية.

الأهلى يحتفل بهدف شريف بعد إحرازه 14 هدفا أفريقيا: هداف الجيل الحالى

احتفل النادي الأهلي بلاعبه محمد شريف، بعد إحرازه هدفا اليوم في فوز الفريق على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة ووصوله إلى 14 هدفا في بطولات أفريقيا، ليصبح هداف الفريق من الجيل الحالي في بطولات القارة السمراء.