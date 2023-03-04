شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسافر إلى توجو ظهر الإثنين لمواجهة أسكو كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على التوجه إلى توجو ظهر يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أسكو كارا التوجولى، بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يصل بيراميدز إلى توجو ويخوض تدريبات استشفائية خفيفة، ويخوض مرانه الأساسى على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.

وتقام مواجهة أسكو كارا وبيراميدز يوم 8 مارس المقبل على استاد دي كودجي، في العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، في الرابعة مساء بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق، ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.