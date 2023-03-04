شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن إقامة مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إقامة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نادي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في موعده بشكل رسمي في تمام الخامسة مساءً في إطار بطولة الدوري، بعدما ترددت أنباء عن طلب الأهلي تأجيل المباراة. وأكدت رابطة الأندية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المباراة ستقام في موعدها الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة.

وحقق فريق الأهلي أولى انتصاراته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب ضيفه القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة الرابعة بعد مرور 3 جولات من مباريات المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثالث، خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر، برصيد 7 نقاط ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل القطن المجموعة بدون رصيد.

تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد 53 ثانية فقط بأقدام محمد شريف، بعد تلقيه تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر، وأضاف الجزائري أحمد القندوسي، الهدف الثاني بضربة رأس بعدعرضية من التونسي علي معلول، وسجل رأفت خليل، لاعب الأهلي الصاعد، الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.