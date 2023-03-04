شكرا لقرائتكم خبر عن فرص صعود الأهلى إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث لمجموعته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ومعه 4 نقاط، خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط والهلال السوداني والوصيف ومعه 6 نقاط.

ولا تزال للأهلي فرص قائمة في الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية وهي كالتالي:

وسيضمن الأهلي الصعود إلى ربع النهائي الأفريقي حال تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية، كونه سيصل للنقطة 13، وسيضمن الصعود دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، خاصة أنه سيعطل صن داونز وكذلك الهلال المنافسين المباشرين له على الصعود للدور الثتالي.

كما ستبقى فرص الأهلي قائمة في الصعود حال حقق الفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة، بحيث يصل إلى النقطة 11، لأن الفوز في مباراتين سيعطل أحد المنافسين له في الصعود وهما صن داونز أو الهلال، ولكن سيتحدد ترتيبه من المركز الأول أو الثاني وفقا لنتائج باقي المنافسين في مبارياتهم المتبقية.

وتبقى فرص الأهلي قائمة أيضا حال الفوز في مباراتين وخسارة الثالثة وقتها سيصل للنقطة 10 وتكون فرصه قائمة شريطة ألا يحقق الهلال الفوز في مباراتين أو الفوز والتعادل، وحال التساوي في عدد النقاط سيتم اللجوء إلى نتيجة المواجهات المباشرة بين الطرفين.

واذا ما حقق الأهلي الفوز في لقاء وتعادل في مباراتين، سيصل وقتها إلى 9 نقاط، ويتبقى موقفه من الصعود مرتبطا بباقي المنافسين، شريطةا ألا يجمع الهلال 4 نقاط من الثلاث مباريات المتبقية له حتى لا يصل إلى 10 نقاط، حال تأكد صعود صن داونز عن المجموعة ، ووقتها ستنحصر المنافسة على البطاقة الثانية بين الأهلي والهلال.