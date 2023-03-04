ياسر إبراهيم: نعد جماهير الأهلي بالاستمرار في السير على طريق الانتصارات

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القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بفوز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ياسر: نهدي هذا الفوز لجماهير الأهلي الوفية لدعمها ومساندتها، ونعدهم بالاستمرار في السير على طريق الانتصارات، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين كان هدفهم الفوز اليوم على فريق القطن لمواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستكمل ياسر: كل اللاعبين كان لديهم تركيز كبير لتنفيذ التعليمات وطريقة اللعب طوال الـ90 دقيقة، وهو ما تحقق بفضل الله ومساندة الجمهور.

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى كل زملائه الذين شاركوا في لقاء اليوم، واستطاعوا الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار دوري المجموعات قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز.