شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف للاعبيه مكافآت الفوز على الحرس لتحفيزهم قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت إدارة نادى سموحة، مكافآت الفوز على حرس الحدود للاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدورى.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة غدا من التدريبات على أن يعود الفريق يوم الإثنين لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى، لاعب وسط الفريق، للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.