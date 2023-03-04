شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 4/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت، الموافق 4/ 3/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: شيكابالا يغيب عن المران قبل مواجهة الترجى التونسى، وفيريرا يفضل الإبقاء على محمد صبحى فى حراسة المرمى أمام الترجى.

شيكابالا يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مران الفريق الأبيض الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جلسة لفيريرا مع لاعبى الزمالك.. وتدريبات فى الجيم للأساسيين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يدرس الدفع بـ أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الترجى

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة الترجي التونسى بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يجهز عمر جابر ببرنامج تأهيل خاص استعدادًا للترجى التونسى

واصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الزمالك.. المريخ السودانى يؤدى مرانه فى الجزائر استعداداً لشباب بلوزداد

أدى فريق المريخ السوداني مرانه الأخير صباح اليوم، السبت، فى العاصمة الجزائر بالملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو قبل السفر إلى عنابة مساءً استعداداً لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

موقع تونسي: طائرة عسكرية تنقل الترجى للقاهرة لمواجهة الزمالك فى الأبطال

كشفت تقارير صحفية أن نادى الترجى التونسى استقر على السفر إلى القاهرة غدا، الأحد، عبر طائرة عسكرية، لمواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء 7 مارس الجارى باستاد ببرج العرب فى الإسكندرية.

فيريرا يفضل الإبقاء على محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام الترجى

يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الإبقاء على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة الترجي التونسي بدورى أبطال أفريقيا.

فيريرا يجهز الونش لمباراة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا