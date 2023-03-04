تشلسي يستعيد نغمة الفوز ويتخطى عقبة ليدز وتوتنهام يسقط امام وولفرهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد تشلسي نغمة الفوز بتغلبه على ليدز يونايتد بهدف دون رد السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل هدف تشلسي مدافعه الفرنسي يوسف فوفانا في الدقيقة 53.



ورفع تشلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد ليدز عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.



سقوط آخر لتوتنهام

من جانبه فشل توتنهام في الضغط على مانشستر يونايتد الثالث بسقوطه خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون بهدف وحيد سجله الإسباني آداما تراوري قبل نهاية المباراة بثماني دقائق (82).



وأمضى توتنهام أسبوعاً سيئاً لأنه خرج أيضاً من مسابقة الكأس بخسارته أمام شيفيلد يونايتد منتصف الأسبوع.



وتجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الرابع فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.



وضمن المرحلة ذاتها فاز أستون فيلا على كريستال بالاس (1-0) واكتسح برايتون وست هام يونايتد (4-0) معززاً موقعه في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.