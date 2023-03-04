أرسنال يعود بريمونتادا رائعة ويقتنص الفوز من بورنموث



قلب أرسنال تأخره بهدفين نظيفين إلى تحقيق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه بورنموث السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



جاءت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين خاصة من بورنموث منذ الثواني الأولى حيث تمكن فيليب بيلينغ من إحراز هدف التقدم للضيوف في الثانية 9.05 وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول على وقع تأخر مفاجئ للمتصدر أرسنال بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني بلغت الإثارة والتشويق أقصى مدى عندما تقدم بورنموث بهدف ثاني عن طريق ماركوس سينيسي في الدقيقة 57.



وفي الدقيقة 62 استعاد آرسنال وجماهيره الأمل عندما تمكن متوسط الميدان توماس بارتي من تضييق الفارق بعد تسجيله الهدف الأول، ثم كان هدف التعادل من تصويبة صاروخية عن طريق البديل بن وايت.



واستمرت محاولات المدفعجية عقب ذلك لتسجيل الهدف الثالث وسط استماتة دفاعية لبورنموث الذي كان على أعتاب اقتناص نقطة ثمينة من قلب ملعب الإمارات إلا أن البديل المتألق ريس نيلسون تمكن من اقتناص الفوز وأغلى ثلاث نقاط ثمينة للمدفعجية بعد أن أطلق كرة صاروخية سكنت الشباك معلنة الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+8.



وحافظ أرسنال المتصدر على فارق الخمس نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 63 نقطة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

