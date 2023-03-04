أحمد موسى: فوز الأهلي بثلاثية على القطن الكاميروني بداية إيجابية

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفوز النادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني، بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الفوز الذي حققه الأهلي بمثابة «بداية إيجابية»، مشيرًا إلى أن اللاعبين كان بإمكانهم إحراز المزيد من الأهداف بالمباراة.

وأضاف أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق رقم تاريخي وكبير بالمباراة، مشددًا على أهمية تركيز النادي جهوده في الفترة المقبلة، للحصول على 7 نقاط تضمن له الصعود.

وأكمل: «الأهلي يحتاج الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة للحصول على 7 نقاط تضمن الصعود، ولو حدث تعثر يبقى مش مكتوب لنا السنة دي دوري أبطال».

وأكد أن «الصعود في يد أبطال النادي الأهلي»، معقبًا: «من الوارد جدًا يحقق النادي الفوز في الـ3 مباريات ويحصل على 9 نقاط، ما حدث اليوم بداية إيجابية، وعلى اللاعبين التركيز في المباراة المقبلة في الدوري».

ولفت إلى أن رابطة الأندية رفضت تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري، مختتمًا: «نادي البطولات ميقولش عاوز إجازة ولا يعترض على عدم التأجيل، ركزوا على المباريات المقبلة سواء الدوري المحلي أو دوري الأبطال».

وحقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره القطن الكاميروني، بثلاثية في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.