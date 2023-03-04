الأهلي يضرب القطن بثلاثية ممتعة.. تعرف على ترتيب المجموعة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا مستحقا على القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف، هدف التقدم للأهلي في مرمى القطن الكاميروني بعد مرور 53 ثانية فقط من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف بعد توغل من طاهر محمد طاهر من الجبهة اليسرى ليرسل عرضية إلى محمد شريف الذي حولها بدوره في شباك حارس القطن.

وأحرز أحمد قندوسي الهدف الثاني للمارد الأحمر والأول في مسيرته مع الأهلي، برأسية رائعة من عرضية علي معلول، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف رأفت خليل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 92.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ4 نقاط في المركز الثالث، في المجموعة الثانية، فيما تذيل القطن الترتيب بدون نقاط، ويتصدر صن داونز بـ7 نقاط، يليه الهلال السوداني، وصيفا بـ6 نقاط.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في خط الدفاع

حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي في خط الوسط

طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وييرسي تاو في خط الهجوم.