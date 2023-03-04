شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف في مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمد شريف لاعب الفريق تعرض لكدمة في الحوض والضلوع، خلال مشاركته في مباراة القطن الكاميروني التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأوضح أبو عبلة أن الجهاز الفني فضل خروج شريف بعد إصابته، على أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران القادم للفريق.

وكان محمد شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دور المجموعات بعد الخسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما بالقاهرة.