شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور "حكم VAR" لمباراة تونس والسنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو المساعد "var" في مباراة تونس والسنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والمقرر إقامتها 6 مارس، وذلك ضمن طاقم الحكم الصومالي أتان.

وتأهل منتخب تونس للشباب إلى نهائيات كأس العالم المقرر له في إندونيسيا، بعد الفوز على منتخب الكونغو 4/5 بركلات الترجيح، مساء أمس الجمعة، في ربع نهائي أمم أفريقيا، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3/3، والتي جرت على استاد القاهرة الدولي.

وسيواجه منتخب تونس نظيره السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب، بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين منتخبي نيجيريا وجامبيا، وهذا الرباعي المتواجد في نصف النهائي هو من يمثل قارة أفريقيا في مونديال الشباب بإندونيسيا.

فاز منتخب السنغال على نظيره بنين بهدف دون رد في أولى مباريات دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة في مصر.

ويعد منتخب السنغال أول الصاعدين إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد صعوده لدور الـ4، حيث إن منتخبات دور الـ4 في كأس أمم أفريقيا للشباب تصعد مباشرة إلى كأس العالم.

وتواجد منتخب أسود التيرانجا في هذا الدور، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وذلك بعد ما فاز في المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، ثم الانتصار على منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفة، ليفوز على أصحاب الأرض منتخب مصر برباعية نظيفة، ليتأهل بعدها إلى الدور الـ16، متصدرًا المجموعة الأولى.