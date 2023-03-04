شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقرر سفر أفضل لاعب بدورى مراكز الشباب لقضاء معايشة فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية ، أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي تبنى هذه التوجيهات والتكليفات ومن خلال اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب، سفر اللاعب محمد عاطف لاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي أس سي بسيا بفرنسا؛ لقضاء فترة معايشة لمدة 20 يومًا.

وتتضمن فترة المعايشة إجراء فترة قياسات واختبارات لمدة أسبوع، وفي حال اجتيازها سيتم إجراء الفحوصات الطبية وتدريبات متخصصة لمدة أسبوع، وحال اجتياز ذلك يدخل اللاعب التدريبات مع فريق أس سي بسيا بفرنسا لمدة 4 أيام، وفي حالة نجاحه في مرحلة التدريبات؛ سيتم التعاقد مع اللاعب عبر القنوات الرسمية للاعب دوري مراكز الشباب.

وكشف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي قدم كل الرعاية والدعم المالى والمعنوي للاعب وحرصه على تكريم لاعبين مركز شباب الخارجة الفائزين ببطولة دورى مراكز الشباب في نسخته التاسعة.

وقال اللاعب محمد عاطف إنه يحلم بأن تكون فترة المعايشة بداية رحلة احترافه في الدوري الفرنسي، مؤكدًا أنه سوف يسعى بكل قوة وحماس من أجل تحويل الحلم إلى واقع.

ويُعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، برعاية توتال إنريجز، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.