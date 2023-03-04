شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مران الفريق الأبيض الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعانى "شيكابالا" من نزلة برد تسبت فى غيابه عن مباراة بيراميدز الماضية أمس الجمعة فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقن على استاد الدفاع الجوى.

فى سياق متصل، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني واللاعبين حول ضرورة غلق ملف مباراة بيراميدز ومسابقة الدوري بشكل مؤقت، وطالبهم بالتركيز على مواجهة الترجي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.