شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد يخسر أمام أنجولا 34 / 25 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للسيدات لكرة اليد أمام أنجولا بنتيجة 34 / 25 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب شبين الكوم.

جاءت المباراة قوية فنيا وبدنيا ومهاريا بين الفريقين، وحرص الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى على مشاركة جميع اللاعبات فى المباراة لإعطاء الفرصة لجميع اللاعبات والاستفادة من احتكاك دولى قوى امام منتخب انجولا بطل كاس الامم الافريقية فى نسختها الاخيرة للسيدات و التى اقيمت فى السنغال خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2022.

شهدت المباراة اليوم حضور السفير الأنجولي بمصر وأعضاء السفارة.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد

رامى عبد اللطيف المدير الفنى ووليد أبو العطا المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و ايمان مرجان المدير الادارى و دكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى و كابتن حازم حامد محلل اداء الفريق.

و تضم قائمة اسماء لاعبات منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كل من : امينة عاطف - سارة متولى - مى جمعة - نوران خالد - يارا مختار - اسراء حسين - ياسمين عبد الرحيم - ليلى هيثم - فرح الشاذلى - سهيلة خالد - ندى ممدوح - رنا راضى - ياسمين عماد - ملك طلعت - مايا وائل - امينة هشام - ملك ايمن - منة الله وليد - اية الحوشى - بسمة مدحت - نهى ايمن - ياسمين نجمى - يارا هانى - منة جمال.