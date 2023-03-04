شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الأولمبى بهدف نظيف وديًا استعدادًا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، الفوز على فريق الأولمبى بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وحرص أحمد سامى على الدفع بكل اللاعبين للاطمئنان عليهم من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب فى الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة غدًا من التدريبات على أن يعود الفريق يوم الإثنين لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى لاعب وسط الفريق للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.