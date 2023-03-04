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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي "يجني" نقاط القطن ويصحح الأوضاع في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في دور المجموعات بعد الخسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما بالقاهرة.
وضم تشكيل الأهلي لمباراة القطن كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.الشوط الأول
جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي، ونجح فى تسجيل هدف مُبكر من جملة رائعة بدأت من محمد شريف إلى معلول إلى طاهر محمد طاهر الذي لعبها بطريقة جيدة تصل محمد شريف الذي أستلم الكرة بشكل رائع وسددها في شباك الحارس الكاميروني مُحرزاً الهدف الأول في الدقيقة الأولى.
بعد الهدف لم يهدأ أداء الأهلي وواصل الضغط على مرمى المنافس الكاميروني فيما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة، وهدأ اللعب قليلاً وانحصر وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الاهلي عن طريق طاهر وشريف والقندوسي لتسجيل هدف ثان.
تدريجياً نشط أداء القطن وحاول الوصول إلى مرمى الشناوي، وسدد لاعبوه أكثر من كرة، لكنها لكن تكن خطرة وتعامل معها دفاع الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي بشكل جيد.
وشهدت الدقيقة 28 فرصة ضائعة من الأهلي بعدما سدد حمدي فتحي كرة ارتطمت بالعارضة وتضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد، وتعرض محمد شريف لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 33 وشارك شادي حسين بدلاً منه.
وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء تماماً وانطلق طاهر بكرة سريعة ناحية اليسرى ومررها إلى على معلول الذي رفع عرضية مُتقنة تعامل معها أحمد القندوسي بشكل رائع، حيث أودعها برأسه في شباك حارس الكاميرون بالدقيقة 40 وواصل الأهلي، وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سدد كرة ضعيفة برأسه رغم أنه كان مُنفرداً ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.
جاءت بداية الشوط الثاني بشكل حماسي من جانب القطن ولعب جيان إيريك مورسو لاعب القطن كرة عرضية من جهة اليمين استلمها باشينت واسو على حدود منطقة جزاء الأهلي لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.
تراجع أداء الأهلي بشكل واضح، مما منح الفرصة للضيوف لأن يشكّلوا أكثر من هجمة على مرمى الشناوي لكنها كانت هجمات بلا شراسة كما تعامل معها دفاع الأهلي والشناوي بشكل جيد.
وتعرض محمد هاني للإصابة في الدقيقة 64، وتلقى العلاج وواصل المشاركة في اللقاء، وشارك رأفت خليل بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 72، ثم شارك مروان عطية بدلاً من ديانج.
وواصل الأهلي الضغط على مرمى القطن وفي الدقيقة 80 شارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من حمدي فتحي، كما شارك محمد أشرف بدلاً من بيرسي تاو، وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث، ونال شادي حسين بطاقة صفراء بداعي التمثيل في الدقيقة 85 وسجل رأفت خليل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90 من جملة رائعة بعدها واصل الأحمر السيطرة لينتهي اللقاء بفوز عريض للأهلي بثلاثية نظيفة.