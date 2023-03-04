الأهلي "يجني" نقاط القطن ويصحح الأوضاع في دوري الأبطال

وضم تشكيل الأهلي لمباراة القطن كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي، ونجح فى تسجيل هدف مُبكر من جملة رائعة بدأت من محمد شريف إلى معلول إلى طاهر محمد طاهر الذي لعبها بطريقة جيدة تصل محمد شريف الذي أستلم الكرة بشكل رائع وسددها في شباك الحارس الكاميروني مُحرزاً الهدف الأول في الدقيقة الأولى.

بعد الهدف لم يهدأ أداء الأهلي وواصل الضغط على مرمى المنافس الكاميروني فيما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة، وهدأ اللعب قليلاً وانحصر وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الاهلي عن طريق طاهر وشريف والقندوسي لتسجيل هدف ثان.

تدريجياً نشط أداء القطن وحاول الوصول إلى مرمى الشناوي، وسدد لاعبوه أكثر من كرة، لكنها لكن تكن خطرة وتعامل معها دفاع الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي بشكل جيد.

وشهدت الدقيقة 28 فرصة ضائعة من الأهلي بعدما سدد حمدي فتحي كرة ارتطمت بالعارضة وتضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد، وتعرض محمد شريف لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 33 وشارك شادي حسين بدلاً منه.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء تماماً وانطلق طاهر بكرة سريعة ناحية اليسرى ومررها إلى على معلول الذي رفع عرضية مُتقنة تعامل معها أحمد القندوسي بشكل رائع، حيث أودعها برأسه في شباك حارس الكاميرون بالدقيقة 40 وواصل الأهلي، وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سدد كرة ضعيفة برأسه رغم أنه كان مُنفرداً ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.