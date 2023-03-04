الامارات | المزروعي يظفر بكأس محمد بن راشد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب «كأس محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 160 كيلومتراً، اليوم السبت، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 143 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز اسطبلات «إم أر إم» بلقب السباق بعدما حصل الفارس سيف أحمد المزروعي على المركز الأول على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» إذ جاء في المركز الثامن بالمرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ 22 في المرحلة الثانية ثم تقدم إلى المركز الـ 13 في المرحلة الثالثة، وجاء في المركز الـ 20 بالمرحلة الرابعة قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الخامسة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد المهيري على صهوة الجواد «إيمان دي لوربيك» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، وحصل على المركز الثالث الفارس إبراهيم عيسى الشامسي على صهوة الجواد «اينهوا ليغور» المملوك إلى إسطبلات «إم 7».