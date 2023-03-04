بعد 53 ثانية فقط.. محمد شريف يسجل هدفا عالميا في شباك القطن (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز محمد شريف، هدف التقدم للأهلي في مرمى القطن الكاميروني بعد مرور 53 ثانية فقط من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف بعد توغل من طاهر محمد طاهر من الجبهة اليسرى ليرسل عرضية إلى محمد شريف الذي حولها بدوره في شباك حارس القطن.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في خط الدفاع

حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي في خط الوسط

طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وييرسي تاو في خط الهجوم.

رابط الفيديو: https://vidbtol2.stad90.com/embed/6WkiBVHkbbz5t